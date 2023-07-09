عضو «اقتصادية النواب»: التعليم الفني كلمة السر في النهوض بالصناعة

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعليم الفني كلمة السر في النهوض بالصناعة الصغيرة وتوفير الأيدي العاملة ودعم صناعة المغذيات التي تستهدفها الدولة، خلال الفترة المقبلة للنهوض بالقطاع وتوفير العمالة الماهرة المدربة.

استراتيجية النهوض بالتعليم الفني

وشدد «هندي»، في بيان، اليوم الأحد، على ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بـ التعليم الفني، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، وكذلك ضرورة أن يتم التوسع في نوعية هذه المدارس.

الاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة العمل

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة العمل؛ لتأهيل المدارس الفنية وتدريب المستفيدين من منظومة المدارس الفنية والحرفية، مؤكدًا أنه على وزارة التجارة والصناعة، ربط هذه النوعية من المدارس الفنية بأولويات الدولة في الصناعة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن التكامل بين ما يدرسه الطالب في المدارس الفنية وما يتم تدريسه في الجامعات التكنولوجية.

وأشار إلى أهمية تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني، إضافة إلى أهمية ربط البرامج التعليمية بالجامعات التكنولوجية مع احتياجات المناطق الصناعية المختلفة، وسوق العمل بوجه عام، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحقيق ذلك ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.