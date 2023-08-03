مراسل «إكسترا نيوز» يكشف تفاصيل جلسة مناقشة «الأعلى للتدريب» بالحوار الوطني

تحدث عوض الغنام مراسل قناة «إكسترا نيوز» في مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني، عن تفاصيل الجلسة المعنية بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، في الحوار الوطني، وهي مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه فيها الحكومة بوضع تصور لمشروع القانون.

النقاش ما زال مستمرا حول مشروع القانون

وأضاف «الغنام» أنه بات لدينا مشروع القانون، والنقاش بشأنه ما زال مستمرا حتى هذه الساعة داخل أروقة الحوار الوطني حول الآلية والكيفية وما سيجري اختياره وما السلطات الممنوحة لهذا المجلس.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو عملية بناء مصر، كما أن المجلس معني بالدرجة الأولى بالتعليم والأجيال القادمة، والآليات التي سيأخذون بها ويتحصلون بها على العقل والمعرفة، وربط ما يتم إنتاجه تعليميا بسوق العمل.

ربط المخرجات التعليمية بعملية الإنتاج

ولفت أنه في ضوء المشاريع التنموية المصرية التي لا تنتهي ولا تتوقف على مدار الساعة تحتاج إلى مخرجات تعليمية ومربوطة بشكل واقعي بعملية الإنتاج والإبداع بكل القطاعات والمجالات، ومن ثم الحوارات ما زالت مستمرة حتى الآن، وكان أول المتحدثين هم ممثلو الأحزاب والقوى السياسية حول هذا القانون.