مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني: التوسع في الديون يؤثر على الخدمات

قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني، إن الدين العام تفاقم إلى حد بعيد، خاصة في آخر 6 سنوات، حيث ارتفع الدين الداخلي بنسبة 109% بينما الخارجي ارتفع بنسبة 600%، وهذا كله يرجع إلى أسبابه مثل المصروفات الحتمية التي لا بد من صرفها، وحماية اجتماعية لا بد من الحكومة توليها اهتمام كامل، ومن ثم جرى التوسع في هذه الديون.

التوسع في الديون

وأضاف «خليل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن التوسع في هذه الديون يلقي ظلالاً ثقيلة بشكل غير عادي على الخدمات التي تؤديها الدولة سواء التعليم أو الصحة أو أجور وغيرها من الأمور التي يتم دفعها.

تسديد قروض في الموازنة

وأشار إلى أنه مطلوب في موازنة 2023/ 2024 تسديد القروض لما يعادل تريليون و315 مليار جنيه، وتسديد فوائد الدين في هذا العام بحوالي تريليون و120 مليار جنيه، بما مجموعه 2 تريليون و435 مليار جنيه تقريبا، ومن ثم لا بد أن يكون هناك وقفة.