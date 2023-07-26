محلل سياسي: العاصمة الإدارية لم تكلف موازنة الدولة قرشا واحدا

علّق أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي، على التقرير الذي نشرته جريدة «الوطن» نقلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاء فيه أنّ «الرئيس يوجّه بتنفيذ أعمال العاصمة الإدارية بأعلى جودة»، قائلا إنّ أهم ما يميز العاصمة الإدارية الجديدة هو الجودة، وأنّ هذا المشروع لم يكلف ميزانية الدولة أي قرش.

رفعت: مشروع العاصمة الإدارية بدأ في التوسع

وأضاف «رفعت»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أنّ مشروع العاصمة الإدارية بدأ التوسع لإدرار الكثير من الأموال على القائمين على المشروع المهم والحيوي في الدولة المصرية: «العاصمة الإدارية دي شركة مستقلة مكونه من 3 شركات، وهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية».

وأوضح أنّ تلك الجهات قسّمت نسب الشركة بينهما، وليس لها أي علاقة بالموازنة العامة للدولة: «مش كل شوية حد يطلع يقولنا ميزانية الدولة متأثرة، وبالعكس المشروع ده أحيا المنطقة دي كلها بما فيها المنطقة الشمالية بالكامل».