مقرر «الدين العام» بالحوار الوطني يقدم حلولا لتعامل الدولة مع الديون والقروض

قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني، إن الاقتراض المحلي يكون عن طريق سندات وأذون خزانة من البنوك، ولا بد التوقف عن ذلك، وعدم الحصول على القروض إلا للأشياء الملحة والضرورية للغاية في الفترة المقبلة.

تأجيل الديون السابقة

وأضاف «خليل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه بالنسبة للفترات السابقة، لا بد أن تبحث الدولة إمكانية وجود اتفاقيات ثنائية مع المقرضين لتأجيل الديون التي جرت في الفترة السابقة لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة، فلا يعقل دفع 2 تريليون و435 مليار جنيه بما يعادل الإيراد القادم، ومن ثم كيف سيكون الصرف على باقي أوجه الإنفاق.

اتفاقيات مع الصناديق العربية

وأشار إلى أن هناك بعض المشروعات القومية التي يمكن أن نحاول وقف الصرف عليها وبها مكون دولاري، وعقد اتفاقيات مع الصناديق العربية والدولية التي أعطت لمصر قروضاً، لتأجيل السداد دون فوائد زائدة، ويمكن الدخول في مفاوضات من أجل ذلك.