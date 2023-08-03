عضو «تعليم النواب» يكشف أهم المخرجات المنتظرة خلال جلسة الحوار الوطني اليوم

قال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن هدف الجلسة الخاصة بالتعليم والبحث العلمي المنعقدة اليوم بالحوار الوطني هو مناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، بالإضافة إلى تغطية كل ما هو مرتبط بالتعليم والتربية والثقافة والبحث العلمي في جهة واحدة فقط في مصر تكون مسئولة عن كافة الأمور المتعلقة بالتعليم، ويعتبر هذا واحد من أهم المخرجات التي تسعى اللجنة إلى تحقيقه.

تطوير التعليم ليس مهمة وزارة واحدة

وأضاف الحسيني خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن تطوير التعليم ليس مهمة وزارة واحدة ولكن في النهاية يتم محاسبة الوزارة والوزير، وهنا يأتي دورالمجلس الوطني الأعلى للتعليم، لأن التعليم هو قضية مجتمع وكل الجهات مسئولة عنه لذلك يجب محاسبة كل الجهات، بالإضافة إلى التركيز على وضع خطط واستراتيجيات للتعليم والتدريب والتنمية المهنية لفترات زمنية طويلة ووضع استراتيجيات ثابتة مع تغير الوزراء، فلا يجب أن تتغير استراتيجية المجلس بتغير الوزراء، لكن يجب أن تظل الاستراتيجية ثابتة ويقوم الوزير بتنفيذها.

تحفيز المؤسسة التعليمية

وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن من ضمن المخرجات التي نسعى للخروج بها من الجلسة هو تحفيز المؤسسة التعليمية على تنمية الموارد من خلال دعم المؤسسات الموجودة تحت مظلة المجلس، وتذليل مشكلات التمويل التي تواجهها عن طريق دور المجلس في التحفيز المادي.