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أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
07:51 م | الخميس 03 أغسطس 2023
طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ

طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ

حددت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ، حيث يمكن للطلاب الراغبين في تقديم التظلمات التوجه إلى محافظة الإسكندرية بدأنا من اليوم الخميس 3 أغسطس تستمر على مدار 15 يوماً. 

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ

قال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنه يجب على الطلاب بالثانوية العامة التوجه إلى أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ، في مدرسة المشير أحمد إسماعيل، بشارع منشأ، والمجاورة لاستاد الإسكندرية، لقربها من محافظة كفر الشيخ، تيسرا على الطلاب وأسرهم.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ والرسوم المقررة

وأوضح المصدر المطلع أن أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ، هو مكان مجاور لمحافظة كفر الشيخ، ويسدد طلاب الثانوية العامة  لكل مادة سوف يتظلم عنها بواقع 200 جنيه، خلال العام الجاري 2023.

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بقلم خير الله فؤاد