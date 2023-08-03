فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة اليوم.. و5 نصائح مهمة للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّ اليوم الخميس أول أيام تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، والتي تستمر لمدة 15 يوما، مؤكدة في بيان صادر عنها أن تكلفة التظلم على المادة الواحدة 200 جنيه.

رابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

وأشارت التربية والتعليم، إلى أنه تم إتاحة التقديم الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة، من خلال الرابط الرسمي لتظلمات عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بعد تسديد الرسوم المقررة لكل مادة، إذ تقوم الوزارة بتحميل نماذج الأسئلة والإجابات، بحيث تتم الإطلاع على أوراق الإجابة من خلال لجنة النظام والمراقبة بالإدارة التعليمية التابع لها.

5 إرشادات للطلاب لمتابعة تظلمات الثانوية العامة

- سداد مبلغ الرسوم 200 جنيه لكل مادة يرغب التظلم عليها، بأي من مكتب البريد، أو الدفع الإلكتروني عن طريق فوري.

- التزام الطالب بالحضور في الموعد المحدد أمام لجنة النظام والمراقبة للإطلاع على ورق الاجابة، والمحدد الساعة التاسعة صباحًا.

- عملية مراجعة الإجابات تتم من خلال الإطلاع على صورة ضوئية من كراسة الامتحان، وليست الصورة الأصلية.

- الطالب يجب أن يحضر شخصيا إلى مقر اللجنة.

- ممنوع استخدام الموبيل أثناء عملية الإطلاع.