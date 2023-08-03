فتح بوابة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم.. اعرف رابط التسجيل

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، الرابط الإليكتروني على بوابة التظلمات، أمام طلاب الثانوية العامة 2023، حيث يتيح الموقع تلقي كل الطلبات الخاصة بتظلمات الثانوية العامة من الطلاب الراغبين في إعادة مراجعة إجابتهم على المواد الراغبين في التظلم عليها لمدة 15 يوما.

بوابة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، خطوات التعامل مع بوابة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، وذلك كما أوضحت وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي:

- الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة هــــنا.

- الضغط علي رابط التظلمات.

- الدخول من خلال إدخال البريد الموحد.

- إدخال كافة بيانات الطالب.

- تحديد الشعبة.

- اختيار المادة.

- يتمّ دفع رسوم 200 جنية من خلال التحصيل الإلكتروني أو مكاتب البريد على كل مادة.

تنسيق الجامعات 2023.. اعرف آخر موعد لتقديم المرحلة الأولى

هذا وفى سياق آخر، وبعد معرفة بوابة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت المقبل، باب إدخال رغبات طلاب الثانوية العامة على تنسيق العام الجامعي 2023، وذلك للمرة الأولى للشعب علمي رياضة وعلوم، والشعبة الأدبية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من التنسيق ستضم 22304 طلاب من علمي علوم، و15013طالبا من علمي رياضة، و74923 طالبا من شعبة الأدبي.

وأكدت الوزارة، أن فترة التقديم بالمرحلة الأولى ستكون لمدة 5 أيام متتالية، وآخر موعد للتقديم سيكون الأربعاء المقبل الموافق 9-8-2023، علما بأن الموقع متاح طوال الـ24 ساعة، للتسجيل أو لتعديل الرغبات.