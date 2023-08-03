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رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: المرأة مشاركة في جلسات التعليم والأسرة بقوة

كتب:

يسرا البسيوني
07:36 م | الخميس 03 أغسطس 2023
محمود فوزي

محمود فوزي

قال محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إن المرأة مشاركة بقوة في جلسات التعليم والأسرة بقوة.

أنماط التعليم غير الموحدة

وأضاف محمود فوزي في جلسة الحوار الوطني الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي اليوم أن المتحدثين توقفوا علي السياسات التعليمية وأنماط التعليم غير الموحدة، وطالبوا بتوحيد السياسات التعليمية حتى يتحقق مبدأ العدالة

وبدأت اليوم الخميس، خامس جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر، وذلك بحضور واسع من الخبراء ومختلف أطياف المجتمع.

إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

وناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي على مدار جلستين، التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام «الأحد والثلاثاء والخميس» من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

 

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