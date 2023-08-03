الأنبا إرميا من حفل مئوية ميلاد البابا شنودة: كان إنساني النزعة ويشعر بالفقراء

رحّب الانبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي، بالحضور في بداية كلمته خلال الاحتفال الختامي بمئوية ميلاد البابا شنودة، والتي تقام اليوم، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور عدد من الأساقفة والمطارنة والآباء بالكنيسة.

الأنبا إرميا: الحديث عن البابا شنودة ليس بالسهل

وقال الأنبا إرميا إن الحديث عن البابا شنودة ليس بالحديث السهل، مشيرًا إلى صفتين في البابا الراحل وهما: أنه إنساني النزعة فكان يشعر بالفقراء ولا يتوقف عن العمل ويلبي حاجات الآخرين، وقدم راحة الآخرين على راحته، أحبه الفقراء والمثقفين.

وتابع: وكان علمي الأفق فكان البابا موسوعي الأفق فقد كانت لعبته القراءة، ونال إعجاب كل من رآه، وقدم محاضرات لا تمحى من التاريخ، فهو رجل عميق النظرة واسع الثقافة يعيش الأحداث بقلب دافئ وعقل منفتح، مضيفًا أن الأحداث التي مرت على البابا شنودة أثقلت من شخصيته.

الاحتفال بمئوية البابا شنودة

وجدير بالذكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي، اليوم، الذكرى المائة لميلاد البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من بطاركة الكنيسة، والذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1923 بقرية سلام إحدى قرى أسيوط باسم «نظير جيد روفائيل».