الأنبا إرميا يحذر من مؤامرة لهدم الإيمان المسيحي السليم عبر 4 كتب

قال المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إن الأربعة كتب المحرفة الخاصة بما يعرف بترجمات الكتاب المقدس، لم تصدر من دار الكتاب المقدس أو طُبعت به وهو الجهة الوحيدة المنوط لها طباعة الكتاب المقدس في العالم.

وأضاف المركز في بيان له حمل توقيع الأنبا إرميا الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه نظرًا للاستفسارات والاتصالات التي وصلت بخصوص الأربعة كتب وهي: "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، والبيان الصحيح لحواري المسيح، والإنجيل قراءة شرقية، وقراءة صوفية لإنجيل يوحنا"، أوضح أن هذه الكتب محرفة للنصوص، وأن هذه الترجمة تنشر بدعا وهرطقات لهدم الإيمان المسيحي السليم، والمقصود من هذا التحريف نقض وهدم العقيدة المسيحية وإضاعة لاهوت وجوهر السيد المسيح.

وتابع إرميا: "أن أصحاب هذه المؤامرة المتشعبة والمترامية الأطراف في استخدام ترجمات فاسدة ذات صبغة أريوسية لإحياء هرطقات انتصرت عليها الكنيسة منذ قرونها الأولى، نحذر من هؤلاء الناشرين بأفكارهم وأتباعهم".