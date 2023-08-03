لطلاب الشهادة الثانوية.. مصاريف كلية الطب جامعة طنطا 2023

مصاريف كلية الطب جامعة طنطا 2023، محل اهتمام كبير من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، خاصة بعد اعتماد وإعلان النتيجة وتحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المصرية لشعبة علمي علوم بنسبة مئوية 88.29%، أي ما يعادل 362 درجة من المجموع الكلي.

مصاريف كلية الطب جامعة طنطا 2023

ترصد «الوطن» مصاريف كلية الطب جامعة طنطا 2023، حتى يتثنى للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بها معرفة المصروفات الدراسية المقررة عليهم وفقاً لما أعلنته جامعة طنطا عبر موقعها الرسمي.

مصاريف كلية الطب جامعة طنطا 2023

وأكد مسؤول في كلية الطب بجامعة طنطا، أن مصاريف العام الدراسي الجديد لم تحدد بعد، وأن مصاريف كلية الطب جامعة طنطا العام الماضي جاءت بقيمة 1361.5 جنيه للطلاب، و1349 جنيها للطالبات.

مصاريف كلية الطب بجامعة طنطا 2023.. سداد المصروفات

وأشار إلى أن مصاريف العام الدراسي بكلية الطب 2023 العام الدراسي الجديد، لن تختلف كثيراً عن مصاريف العام الدراسي الماضي، وأن المصروفات الدراسية يتم تسديدها بموجب إيصال ويتم الاحتفاظ به من أجل تقديمه مع الأوراق المطلوبة في حال القبول بالكلية، وبدء مرحلة استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام الدراسة بالكلية.