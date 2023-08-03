لطلاب الثانوية العامة.. مصاريف كلية العلوم جامعة طنطا 2023

بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة، منذ أيام قليلة، من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتجه أنظار الطلاب والطالبات إلى معرفة مصروفات بعض من الكليات من بينها مصاريف كلية العلوم جامعة طنطا 2023.

مصاريف كلية العلوم جامعة طنطا 2023

مصاريف كلية العلوم جامعة طنطا 2023 ترصدها «الوطن» من خلال السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها إلي قرائها، وفقاً للموقع الرسمي للكلية، حيث يتم دفع تلك المصاريف في بداية كل عام جامعي، ويعد إيصال السداد من ضمن أوراق الالتحاق للطلاب الجدد.

مصاريف كلية العلوم جامعة طنطا 2023

جاءت مصاريف كلية العلوم جامعة طنطا 2023، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لها، هي 1802.5جنيه للطلاب، 1790 جنيه للطالبات، بجانب 50 جنيها طوابع تشعيب لطلاب علمي علوم فقط من الخزينة، و 150 جنيها كشف طبي، و500 جنيه طلب التحاق.

برامج متاحة بكلية العلوم

ويوجد بكلية العلوم جامعة طنطا، عدة برامج وهي برنامج التقنية الحيوية الصناعية، وبرنامج جيولوجيا البترول والتعدين، وبرنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية، وبرنامج الرياضيات ودعم اتخاذ القرار، وبرنامج علوم البيئة والفضاء.