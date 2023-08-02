يحرص طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة وأولياء الأمور، بمحافظة الغربية على معرفة مؤشرات تنسيق جامعة طنطا لجميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة، وذلك بعد أيام من إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة، وإعلان الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات بالنسبة للمرحلة الأولى.

مؤشرات تنسيق جامعة طنطا جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة

وقال مسؤول في إدارة جامعة طنطا، إن جامعة طنطا واحدة من الجامعات الحكومية، وتأسست عام 1976، وتوفر الجامعة برامج دراسية متنوعة في العديد من التخصصات، مثل الهندسة، والتجارة، والحقوق، والطب، والعلوم، والتربية، والصيدلة، والزراعة، والتمريض، والتمويل والمصرفية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتضم الجامعة 14 كلية.

وبحسب المصدر، جاءت مؤشرات تنسيق جامعة طنطا لطلاب الثانوية العامة كالتالي:

- كلية الطب 387 درجة.

- كلية طب الأسنان 382 درجة.

- كلية الصيدلة 372 درجة.

- كلية الهندسة 366 درجة.

- كلية الطب البيطري 365 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات (علمي رياضة) 343 درجة.

- كلية الفنون الجميلة- فنون، 299 درجة.

- كلية التربية 308 درجة.

- كلية التربية ابتدائي 296 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة 293 درجة.

- كلية آداب انتظام 284 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه 270 درجة.

- كلية تجارة انتظام 292 درجة.

- كلية تربية نوعية 265 درجة.

مصاريف جامعة طنطا جميع الكليات

وأوضح مسؤول جامعة طنطا، أن مصروفات العام الدراسي الجديد لم تُحدد بعد، من قبل مجلس الجامعة، ويتوقع عدم زيادتها كثيراً عن العام الماضي، موضحا أن المصروفات الدراسية داخل كليات جامعة طنطا، تختلف حسب البرنامج الأكاديمي والمستوى الدراسي الذي يلتحق به الطالب، وتراوحت العام الماضي بين 2500 و12000 جنيه مصري للفصل الدراسي الواحد بحسب تخصصات الكليات.