تويوتا برادو 2024 ينطلق بقوة أكثر من 300 حصان (صور)

أطلقت شركة تويوتا مؤخراً الجيل الجديد كلياً من سيارتها الشهيرة تويوتا برادو 2024 من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كانت غير متوفرة منذ سنوات في الولايات المتحدة ولكن تحت اسم لاندكروزر، وفي باقي الأسواق العالمية برادو.

التصميم الخارجي

تتمتع تويوتا برادو 2024 الجديدة بشكل خارجي قوي مع لمسات كلاسيكية جلية، تعتمد السيارة على منصة TNGA-F التي كانت قد تم توظيفها في طراز لاند كروزر 300 العالمي. وتبرز تويوتا برادو بفتحة التهوية المستطيلة الموجودة على الشبك الأمامي والصدام القوي الجديد.

تأتي السيارة مزودة بمصابيح السيارة الكلاسيكية التي تعود لعام 1958 الأساسية والرائدة في المجال، وهي من النوع الدائري LED وقد زودت برادو بشريط ضوئي عريض يغطي كامل الجزء الخلفي، بالإضافة إلى مصابيح خلفية مربعة توجد على الأطراف، وإطار احتياطي بحجم كامل. بشكل عام، يمكن القول أن تصميم سيارة تويوتا عملي وجاد ومستعد لاجتياز أصعب الطرق.

المحرك وأرقام الأداء

وستتوفر تويوتا برادو 2024 الجديدة بالكامل بمحرك تيربو ذو 2.4 لتر مكون من 4 أسطوانات بقوة 326 حصان وعزم دوران يعادل 640 نيوتن متر، حيث تأتي السيارة مزودة بمحرك كهربائي إضافي صغير لأول مرة بقوة 48 حصان مثبت في ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكون من 8 سرعات، لتقديم عزم دوران فوري أثناء عملية التسارع.

مثلما هو الحال بخصوص السيارات الأخرى من لاندكروزر، سيتم تجهيز تويوتا برادو 2024 الجديدة بنظام دفع رباعي قياسي، وتأتي مزودة بترس تفاضلي أوتوماتيكي بالمركز محدودة الانزلاق، بالإضافة لقفل تفاضلي خلفي، وذلك لتكون قادرة على تخطي الطرق الصعبة بفضل نظام تعليقها ودفعها الرباعي.

أنظمة الأمان في السيارة

سيكون بإمكانك الحصول على الـ SUV اليابانية القوية مزودة بمجموعة من الأنظمة الداعمة للقيادة على الطرق الوعرة، ومن أبرز هذه الأنظمة نظام التحكم في النزول والتسلق على التلال، وأنظمة مصممة خصيصاً للقيادة على الصخور الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر عدة وضعيات للقيادة على الطين والرمال.

التصميم الداخلي

سيتم إطلاق طراز تويوتا برادو 2024 الجديد بخمسة مقاعد داخلية فقط، وتتضمن الميزات المتوفرة مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد، جلد فاخر للفئات الأعلى، أو أقمشة عالية الجودة للفئات الأولى والقياسية. بالإضافة إلى شاشة ترفيه معلومات لمسية بحجم 8 بوصة للفئات الأولى أو 12.3 بوصة للفئات الأعلى.

سيكون هناك مجموعة واسعة من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة القيادة المتاحة لتويوتا مثل نظام التحذير من النقطة العمياء والكبح الأوتوماتيكي في حالات الطوارئ وتحكم السرعة المتكيفة والمساعدة في البقاء ضمن حارة القيادة وغيرها الكثير.