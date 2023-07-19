أسعار السيارات في مصر.. أرخص 5 عربيات جديدة تبدأ من 285 ألف جنيه

تشهد أسواق السيارات المحلية والعالمية، تباينا في الأسعار، ويبحث الكثير من المستهلكين على أسعار السيارات الرخيصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية التي أدت إلى زيادة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار السيارات وأرخص 5 عربيات جديدة في مصر، وفقًا لمواقع شركات ووكلاء السيارات.

أسعار السيارات في مصر اليوم

1- لادا جرانتا موديل 2023

تعتمد السيارة لادا جرانتا 2023، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وبقوة 98 حصان.

أسعار السيارات.. لادا جرانتا 2023

- الفئة الأولى مانيوال/ صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه مصري.

- الفئة الثانية أوتوماتيك/ E1 2023 بسعر 305,000 جنيه مصري.

2- سوزوكي بالينو موديل 2022

السيارة سوزوكي بالينو 2022، تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، بقوة 95 حصان، بناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات.

أسعار السيارات.. شانجان ألسفن

- تتداول السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بسعر 319,900 جنيه مصري.

3- شانجان ألسفن موديل 2022

تأتي السيارة شانجان ألسفن موديل 2022، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، وبقوة 101 حصان، متصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات من الدرجة الأولى.

- الفئة الأولى بناقل يدوي موديل L1 2022 بسعر 320 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بناقل حركة اوتوماتيكي L1 2022 بسعر 355 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375 ألف جنيه مصري.

4- السيارة سوزوكي اسبريسو 2022

تعتمد السيارة سوزوكي إسبرسو 2022، على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1000 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي من خمس سرعات.

يصل سعر السيارة سوزوكي إسبرسو 2022 في السوق المحلية مانيوال/ فول اوبشن 2022 بسعر 364,900 جنيه مصري.

5- سوزوكي ألتو موديل 2022

تأتي سيارة سوزوكي ألتو 2022، بمحرك 800 سي سي بسعة 47 حصان، وناقل حركة يدوي خمس سرعات.

يسجل سعر سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022، في السوق المحلي 179,900 جنيه مصري.