أسعار ميكروباص «زيمكس وكينج كونج» في مبادرة إحلال السيارات.. تعرف عليها

أعلنت مبادرة إحلال السيارات التابعة لوزارة المالية عن جدول أسعار القسط الشهري للميكروباص المشترك في مبادرة الإحلال، حيث يتم تقسيط الميكروباص على 7 سنوات أو 10 سنوات بفائدة مالية قيمتها 3%.

قسط شهري 5656 جنيه لكل ميكروباص

وتابعت وزارة المالية أن جدول أسعار أقساط السيارات الميكروباص في مبادرة إحلال السيارات تبدأ من 5656 جنيه شهريا بالنسبة للميكروباص «كينج لونج»، والميكروباص «زيمكس»، يبدأ سعرها من 5724 جنيه قسط شهري.

ونشرت مبادة إحلال السيارات جدول أقساط الميكروباص شهريا بالتقسيط لمدة 10 سنوات ويتم استلام الميكروباص القديم كمقدم للسيارة الجديدة ويتم خصم الحافز الأخضر ويتضمن القسط الشهري سعر الفائدة البنكية، وقيمة وثائق التأمين ولا يتضمن المصاريف الإدارية البنكية.

تقسيط سيارات الميكروباص على 10 سنوات

وأكدت مبادرة إحلال السيارات في بيانها المنشور على الموقع الإلكتروني أن الأسعار المعلنة مخصوماً منها 65 ألف جنيه قيمة الحافز الأخضر، كما يتحمل المؤمن عليه مبلغ 1000 جنيه عن كل حادث.

مبادرة إحلال السيارات والقسط الشهري بفائدة 3%

يذكر ان سيارات ميكروباص «كينج لونج»، هي نسخة مجمعة محليا داخل مصر وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الصينية «كينج لونج»، على النصيب الأكبر من مبيعات «الميكروباص» في مصر، بنسبة بلغت 43%، بعدما تمكنت من تسويق 1182 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التي بلغت 2752 مركبة في الفترة السابقة وذلك بعدما اشتركت في مبادرة إحلال السيارات واستبدالها للعمل بالغاز الطبيعي.