هل يؤثر رفع سعر الفائدة على التداولات في البورصة المصرية؟ خبير يوضح

يترقب المستثمرون في أسواق المال، تأثير قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%، على البورصة المصرية، خلال جلسات تداول الأسبوع المقبل.

الاتجاه نحو الأوعية الادخارية

وقال حسام عيد خبير أسواق المال، إن هذا القرار سوف يدفع أغلب رؤوس الأموال نحو الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر والذي يستمر في الصعود عالمياً ومحليًا.

تراجع الأسهم فرصة أمام المستثمرين الصغار

وأضاف «عيد» لـ«الوطن»: «قد يكون لهذا القرار تأثير على حركة مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الفترة المقبلة، وقد نشهد بعض التراجعات الطفيفة في الأسهم، الأمر الذي يعتبر معه هذا التراجع فرصة أمام المستثمرين الصغار للدخول إلى البورصة وشراء الأسهم في حالة تراجعها».

هبوط ثم صعود في البورصة المصرية

وتابع خبير أسواق المال: «ستشهد البورصة المصرية بعض الهبوط ولكنها ستعاود الصعود مرة أخرى وذلك لأن الأزمة العالمية الراهنة أثرت بشكل كبير على كل القطاعات الاقتصادية العالمية، في الوقت الذي نجحت فيه أغلب الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ونسب أرباح بالقوائم المالية السنوية تتخطى العائد الخالي من المخاطر».

وأشار إلى أنه هناك فرصة قوية لتحقيق أرباح قياسية بالاستثمار في هذه المستويات السعرية المنخفضة حاليا، الأمر الذي سوف يدفع مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى حصد المكاسب بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال أغلب الشركات المقيدة النصف سنوية.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.