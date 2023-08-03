البنك المركزي يتوقع تراجع معدلات التضخم بنسبة 2% في نهاية 2026

توقعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم بنسبة 2%، بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

وأكدت اللجنة في بيان، منذ قليل، أنها مستمرة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

«المركزي» يرفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة قبل قليل، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

أسباب رفع أسعار الفائدة

وبررت اللجنة قرار رفع أسعار الفائدة، بأن هناك ارتفاعا في الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

وتابعت بأن هناك ارتفاعا في التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما جرى عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.