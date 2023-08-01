ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال بداية تعاملات جلسة اليوم، في أول أيام أغسطس، حيث شهدت البورصة أمس إغلاقا على صعود، وتستعرض «الوطن» تفاصيل ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات اليوم الصباحية.

تفاصيل ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

وحسب الموقع الرسمي للبورصة المصرية، فإنّ المؤشر «إيجي إكس 30» صعد بنسبة 0.15% إلى مستوى 17621.63 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.43% عند مستوى 3546.23.

كما صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.34% عند مستوى 5235.43 نقطة.

قيم وأحجام التداول اليوم

وفي السياق ذاته، بلغت قيم وأحجام التداولات داخل البورصة المصرية نحو 1.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 230,447 مليون سهم، عبر تنفيذ 26,681 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للشركات داخل البورصة المصرية بقيمة 1,195 تريليون جنيه.