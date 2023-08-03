عاجل.. مفاجأة في أرباح الزمالك بعد وداع البطولة العربية.. كسب كام؟

ودع نادي الزمالك، البطولة العربية (كأس الملك محمد بن سلمان)، من دور المجموعات بعد التعادل أمام النصر السعودي في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة التي ضمت أيضًا الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

أرباح الزمالك بعد التعادل مع النصر السعوديويجني الزمالك، 100 ألف دولار، نظير المشاركة في البطولة العربية والخروج من دور المجموعات بحسب لائحة البطولة.

ويحصل الفائز على بلقب البطولة العربية، على 6 ملايين دولار، بعد أن وصل إجمالي الجوائز إلى 10 ملايين دولار.

الزمالك يودع البطولة العربية وتعادل الزمالك بنتيجة 1-1 أمام النصر، خلال المباراة التي جمعت بينهما على استاد الملك فهد الرياضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الزمالك والنصر

وكان الزمالك يحتاج لنتيجة الفوز أمام النصر من أجل التأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية، بفوز عريض على الاتحاد المنستيري برباعية دون مقابل، قبل أن يخسر في المباراة الثانية من الشباب السعودي بهدف نظيف في الجولة الثانية.

وتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، بجانب النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.

على الجانب الآخر، تأهل النصر السعودي، كثاني المجموعة الثانية بعد التعادل السلبي أمام الزمالك.

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