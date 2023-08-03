تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق صافرة مباراة الزمالك والنصر السعودي، ثالث لقاءاته في البطولة العربية التي تُقام حاليا في السعودية، وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري، ونظرا لأهمية المباراة بالنسبة لفريق الزمالك، إذ إنّه لا بديل أمامه عن الفوز ليضمن بقاءه في البطولة، يهتم الكثير من عشاق القلعة البيضاء بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي، لمشاهدة المباراة في المنزل، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب للمقهى لمشاهدة المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي بالبطولة العربية

وتنقل جميع مباريات البطولة العربية، حصريا عبر شبكة قنوات ssc السعودية، على تردداتها على القمر المصري نايل سات، وترداتها على عرب سات، وتتمثل في ما يلي.

تردد قنوات ssc نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على عرب سات 2023

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز:- 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي بالبطولة العربية

تنطلق صافرة البداية في مباراة الزمالك والنصر السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة العربية، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف في السعودية.

يذكر أنّ فريق الزمالك خسر 3 نقاط في ثاني لقاءاته بالبطولة العربية، في لقائه أمام فريق الشباب السعودي بهدف دون رد في الجولة الثانية.