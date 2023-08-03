عاجل.. تحرك مفاجئ من زيزو لحسم رحيله عن الزمالك

يعقد مسؤولو نادي الزمالك، جلسة مع أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي، عقب البطولة العربية، لحسم ملف رحيله عن النادي.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «سيتم عقد جلسة مع أحمد السيد زيزو، بعد نهاية البطولة العربية، لمناقشة موقف رحيله عن الفريق».

مصدر: زيزو لديه عروض كثيرة

وأضاف: «زيزو لديه عروض كثيرة، خلال الصيف الجاري، لكن المبدأ داخل نادي الزمالك، هو عدم التفريط في خدمات اللاعب».

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