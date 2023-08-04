إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبو غالب بدائرة القسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ووجود مصابين بطريق أبو غالب بدائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق 50 سنة مصاب بكسور بالقدم، وبصحبته 4 آخرين مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اختلت عجلة القيادة بيده قائدها مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ملاكي أخرى يقودها تاجر مصاب بكسور وكدمات.

نقل المصابين إلى مستشفى زايد

وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلاقي العلاج، وتم التحفظ على السيارتين وتم رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.