مصرع سائق في حادث تصادم بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارتين نقل، ما أدى مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفي بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة.

وتبيّن بالفحص أنّه أثناء سير السيارة نصف نقل، قيادة المدعو مصطفي «ا. ا. م» 30 عاما، سائق، ويقيم دائرة قسم أول أسوان، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو «ميلاد ع. ج»، 43 عاما، سائق، ويقيم مصر القديمة - القاهرة.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركز، وأفاد قائد السيارة الثانية بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم.