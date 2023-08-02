حادث تصادم بين أتوبيس ولوري في مطروح وسقوط عدد من المصابين

شهد شارع الجلاء في محافظة مطروح، حادثا مأسويًا بعدما اصطدم أتوبيس بسيارة لوري، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين، جار حصر أعدادهم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل المصابين لمستشفى مطروح العام

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الأربعاء، مصابي حادث تصادم سيارتين، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، من فريق الطبي والتمريض، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم.

وانتقلت مباحث المرور ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.