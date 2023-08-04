تمساح ضخم يلتهم لاعب كرة قدم في أثناء السباحة بكوستاريكا

واقعة مأسوية شهدتها مقاطعة جواناكاستي في كوستاريكا، إذ التهم تمساح ضخم خيسوس ألبيرتو لوبيز، لاعب فريق ديبورتيفو ريو كاناس الكوستاريكي لكرة القدم للهواة، البالغ من العمر 29 عامًا، خلال سباحته في نهر ريو كاناس.

تمساح يلتهم لاعب كرة قدم في أثناء السباحة

ووفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، فإنّ السكان المحليين قتلوا التمساح داخل البحيرة رميًا بالرصاص عقب الحادثة، والذين رصدوا الواقعة المأساوسة.

وجاء في بيان نادي ديبورتيفو ريو كاناس، بعد تشييع جنازة اللاعب: «كان يومًا صعبًا للغاية بالنسبة لنا جميعا، سنتذكرك كمدرب ولاعب كرة قدم، وأيضا كأب، ستعيش دائمًا في قلوبنا»، ونعى عدد كبير من لاعبي كرة القدم اللاعب الذي تُوفي وترك خلفه طفلين.

فيديو منتشر للتمساح يلتهم اللاعب

وانتشر مقطع فيديو مؤلم وصادم عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر التمساح المفترس وهو يسبح في الماء، والضحية بين فكيه، وتمكن بعض الأفراد من تصويره بشكل دقيق ما أصاب المشاهدين بدهشةٍ وصدمةٍ.