تعرف على دعاء يوم الجمعة قصير.. احرص على ترديد هذه الكلمات

يكثر المسلمون من الطاعات والعبادات في يوم الجمعة باعتباره أحد الأيام المباركة، إذ يحرص الكثير على ترديد الأدعية، أملا في استغلال هذا اليوم في جمع أكبر حصيلة من الحسنات والأعمال الصالحة، لذلك يرغب البعض في معرفة دعاء يوم الجمعة قصير لترديده أكثر من مرة على مدار اليوم.

دعاء يوم الجمعة قصير

وللحديث عن دعاء يوم الجمعة قصير، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه ينبغي للمسلم الحرص على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، مضيفا عبر موقع «الإفتاء» أن تحديد وقت إجابة الدعاء في هذا اليوم مسألة خلافية، حيث أنَّه من رجَّح قولا معينا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، والتقيد بوقت محدد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتا للإجابة؛ أمر غير سديد.

تعرف على دعاء يوم الجمعة قصير

ومن بين صيغ دعاء يوم الجمعة قصير التي يرددها البعض، التالي:

«اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا».

«اللهم اجمعنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ومَنْ نحب في الفردوس الأعلى من الجنة».

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».