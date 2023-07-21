دعاء للأموات يوم الجمعة.. «اللهم ارحم الأنفس الطيبة»

يحرص البعض من المسلمين على ترديد دعاء للأموات يوم الجمعة للمتوفين من أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم وأحبابهم، أملا في التخفيف عنهم، وتبديل سيئاتهم حسنات، ولكن قد لا يعلم البعض ما يقوله للمتوفي.

دعاء للأموات يوم الجمعة

وبشأن الحديث عن دعاء للأموات يوم الجمعة، قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالدعاء للميت بعد دفنه؛ وقد ورد في الحديث الشريف عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود.

تعرف على دعاء للأموات يوم الجمعة

واستكمالا للحديث عن دعاء للأموات يوم الجمعة، أضاف «جمعة» عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه يُستحبّ الدعاء للميت بعد دفنه بأن يقوم رجل من المُشيّعين ممَّن يُجيد الدعاء ويقول: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله»، أو أيّ دعاء آخر يجيده الداعي.

وتوجد أكثر من صيغة دعاء للأموات يوم الجمعة، منها «اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم».

«اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي، يا رب ارحم أبي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة».

«اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدِ من غرّته الدنيا».