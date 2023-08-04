وزير الصناعة يستعرض فرص الاستثمار في مصر مع أكبر مجموعة تركية

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في إطار زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة، بممثلي مجموعة كي أو سي القابضة التركية، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر ورؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات بالسوق المصري.

وقال وزير الصناعة إن اللقاء تناول الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري وكذا جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات التركية لا سيما مجموعة كي أو سي القابضة لما لها من خبرات كبيرة في عدد من المجالات الاستثمارية.

استهداف إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات في مصر

وأوضح «سمير» أن مجموعة كي أو سي تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في السوق المصرية من خلال إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، ومصنع للمستحضرات الطبية، إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، والتعاون في مجال مارينا اليخوت وكذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الأفران.

وأشار الوزير الى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ولفت سمير إلي أنه في إطار خطة الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات فإن مسؤولي شركة شركة صناعة السيارات التابعة للمجموعة التركية سيزور مصر قريبا لبحث إمكانية إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارات بالسوق المصري بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

ومن جانبهم أكد ممثلو مجموعة كي أو سي القابضة ثقتهم في الاقتصاد المصري حيث قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال الفترة الماضية تضمنت انشاء مصنع بيكو للأجهزة الكهربائية بتكلفة استثمارية بلغت 110 ملايين دولار والذي سيبدأ إنتاجه مطلع العام المقبل ويستهدف تصدير 60% من الإنتاج للأسواق الخارجية.

وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر كمحور تجاري واستثماري في القارة الأفريقية وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية التي وقعتها مصر مع دول القارة، فضلا عن إمكانية زيادة الصادرات من السوق المصري إلى السوقين الإقليمي والعالمي.

يذكر أن مجموعة كي او سي تعد من كبريات المجموعات الاستثمارية في تركيا ولديها 32 شركة تعمل في مجالات مختلفة تشمل السياحة والصناعة والأجهزة المنزلية والسيارات والبنوك والاستثمار والطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، ويبلغ انتاج المجموعة 10% من الإنتاج القومي لدولة تركيا وتبلغ صادراتها 7% من الصادرات التركية وتعمل المجموعة في 165 دولة حول العالم، وتأتي تلك المقابلة في إطار الاجتماعات التي نظمها مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول استعداد لهذه الزيارة الهامة.