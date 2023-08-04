مؤشر «الفاو»: ارتفاع سعر الغذاء عالميا رغم تراجع اللبن واللحوم والسكر

ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء للمرة الأولى في 3 أشهر إلى 123.9 نقطة، في يوليو 2023، مقابل 122.4 المعدلة بالزيادة في يونيو، والتي كانت الأدنى منذ أبريل 2021.

كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 12.1%، وهي أول زيادة خلال 8 أشهر في زيوت عباد الشمس والنخيل والصويا وبذور اللفت، وذلك وفقًا لما كشفه موقع «ترندينج إيكونومي».

تراجع في تكاليف إنتاج السكر

وتابع مؤشر «الفاو» بأنّ هناك انخفاضًا في تكلفة السكر بنسبة 3.9%، وسط تقدم جيد في حصاد قصب السكر 2023-2024 في البرازيل، وتحسن الأمطار التي تفيد ظروف رطوبة التربة في معظم مناطق الزراعة بالهند، كما انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 0.5%، نتيجة انخفاض أسعار الحبوب الخشنة بنسبة 4.8%.

تراجع أسعار الألبان واللحوم

وانخفضت تكلفة منتجات الألبان بنسبة 0.4%، للشهر السابع على التوالي، مدفوعة بانخفاض أسعار مسحوق الحليب منزوع الدسم والزبدة، مدعومة بأنشطة السوق المدعومة في أوروبا خلال العطلة الصيفية، وتراجع الاهتمام بالطلب على الواردات في الأشهر المقبلة نتيجة عدم اليقين في السوق، كما انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.3%.