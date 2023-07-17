الفاو: ثبات في أسعار اللحوم وارتفاع للسكر عالميا

كشفت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» عن ثبات في مؤشرها لأسعار اللحوم خلال شهر يونيو الماضي، وذلك بالمقارنة بمستواها في مايو الماضي، حيث عوّضت الزيادات في الأسعار الدولية للحوم الدواجن عن التراجع في أسعار لحوم الأبقار والأغنام.

وكشف تقرير للفاو أنه بالمقارنة بسعر اللحوم في يونيو من العام الماضي، فقد تراجع المؤشر بمقدار 8.1 نقطة أي 6.4% وواصلت الأسعار الدولية للحوم الدواجن ارتفاعها، الأمر الذي يعكس طلبًا أعلى على الاستيراد من دول شرق آسيا، خاصة على صادرات اللحوم البرازيلية وسط استمرار التحديات لجهة العرض بفعل الانتشار الواسع لحالات تفشي إنفلونزا الطيور.

الأسعار الدولية للحوم الأبقار شهدت تراجعًا طفيفًا

وخلال تلك الفترة من يونيو من العام الماضي إلى يونيو الماضي، شهدت الأسعار الدولية للحوم الأبقار تراجعًا طفيفًا بسبب ارتفاع الكميات المتاحة للتصدير، وبخاصة من أستراليا، وتراجعت كذلك أسعار لحوم الأغنام بسبب الإمدادات العالية من أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا.

أما سعر السكر، أعلنت الفاو أن متوسط المؤشر في يونيو انخفض بمقدار 5.1 نقطة أي 3.2% عن مستواه في مايو الماضي، مسجلًا أول تراجع له بعد زيادات خلال أربعة أشهر متتالية.

أكدت الفاو أنه نجم عن التراجع في شهر يونيو في الأسعار الدولية للسكر بشكل رئيسي عن التقدم الجيد المحرز في حصاد قصب السكر في الفترة 2023-2024 في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الاستيراد، خاصة من الصين، باعتبارها ثاني أكبر مستورد في العالم للسكر.

الانخفاض في الأسعار العالمية للسكر محدود

ولفتت إلى أن الانخفاض في الأسعار العالمية للسكر محدود ويعود للمخاوف من الآثار المحتملة لظاهرة النينيو على محاصيل قصب السكر في الفترة 2023/2024، إلى جانب تعزيز قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.