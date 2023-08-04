«أوقاف الشرقية» تطلق قافلة دعوية تجوب مساجد قرى منيا القمح

انطلقت القافلة الدعوية من مديرية أوقاف الشرقية، اليوم الجمعة، بمركز منيا القمح، بقيادة الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، لتجوب مساجد مدينة منيا القمح والقرى التابعة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، لـ«الوطن»، إن قافلة دعوية انطلقت اليوم صوب مركز ومدينة منيا القمح لتجوب المساجد، لافتا إلى أن القافلة بقيادة الدكتور مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بمشاركة الدكتور سعيد الهلالي، عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، والدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، والدكتور عبد الله كامل، مدير الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالزقازيق.

مقرأة للجمهور وأنشطة صيفية

وأشار الدكتور محمد حامد إلى أن القافلة الدعوية تستهدف نشر الوعي الديني وتنشيط الدعوة، على أن يتم عقد مقرأة للجمهور بعد صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الأنشطة الصيفية التي تجهزها مديرية أوقاف الشرقية وأنشطة ثقافية دينية للأطفال.

زيارة مساجد قرى منيا القمح

وتتوجه القافلة الدعوية لتجوب المساجد في قرى مركز منيا القمح، لتقديم الأنشطة للأطفال في المساجد، هذا بالإضافة إلى زيارة عددا من مساجد المدينة.