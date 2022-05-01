«أوقاف الشرقية» تنتهي من استعدادات استقبال عيد الفطر

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك والانتهاء من تجهيز المساجد المقرر أداء صلاة العيد بها وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك من خلال تواصله مع الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف.

نشر تعاليم الدين السمحة

أشاد محافظ الشرقية بجهود مديرية الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة وتعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة.

تجهيز 5722 مسجدا لاستقبال عيد الفطر المبارك

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك تم تجهيز 5722 مسجداً لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد لتأدية صلاه العيد.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر المبارك كالاتي، فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة مع الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، وأن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق مع السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية، مشيراً إلى استمرار المديرية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لاستقبال المصلين بها.