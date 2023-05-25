أوقاف الشرقية: انطلاق البرنامج الصيفي للطفل لغرس قيم الوطنية والانتماء

أقامت مديرية أوقاف الشرقية اليوم الخميس احتفالية كبرى بمناسبة انطلاق البرنامج الصيفي للطفل 2023م، بمسجد مكارم الأخلاق بالزقازيق، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية والشيخ خالد القصاص رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية.

شهد الاحتفال حضورًا مميزًا واهتمامًا بالغًا بانطلاق البرنامج الصيفي للطفل وجرى عرض بعض الفقرات الدينية المتنوعة من قراءة القرآن والإنشاد الديني وإلقاء الشعر من الأطفال المشاركين في البرنامج.

غرس قيم الوطنية والانتماء

وقال الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن الاحتفال يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا،

اخُتتم الاحتفال الذي ضم العديد من الأطفال المشاركين بإلقاء الشعر وتلاوة القرآن، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم