غلق وتشميع حمام سباحة بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية بملوي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والبيئية وتحقيق الضوابط المتبعة وتطبيق القانون واتخاذ اللازم حيال المخالفين حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

قرار غلق إداري وتشميع حمام سباحة

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى، إن الوحدة المحلية نفذت قرار غلق إداري وتشميع لحمام سباحة يعمل بدون ترخيص داخل المدينة، لمخالفته شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نفذتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع شرطة المرافق والبيئة ومسؤول السلامة والصحة المهنية لإحكام الرقابة والقضاء على المخالفات الإدارية والصحية والبيئية والأنشطة التي تُدار بدون ترخيص.

حملات تفتيشية دورية لرصد المخالفات

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنظيم حملات تفتيشية بصفة دورية لرصد أي منشأة تعمل بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتنفيذاً لأحكام القانون المنظمة لهذا الشأن.