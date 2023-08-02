مصروفات طب المنيا.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

كلية الطب في جامعة المنيا من أقدم الكليات في جامعات الصعيد، ومع قرب الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى للكليات والمعاهد الحكومية يحرص طلاب الثانوية العامة على معرفة مصروفات طب المنيا، حتى يتمكنوا من التقديم.

مصروفات طب المنيا

وقال مصدر مسؤول في جامعة المنيا، فضل عدم ذكر أسمه، لـ«الوطن»، إن مصروفات طب المنيا هذا العام ستكون بين 550 و600 جنيه، مؤكدا أن هذه الأسعار هي الأقل بين الجامعات الحكومية في مصر، حيث تهتم إدارة الكلية بالبعد الاجتماعي.

وأضاف، أن مصروفات طب المنيا كانت في العام الماضي كانت 550 جنيها، وتتضمن جميع الرسوم والمعامل، واستخراج الكارنيه الإلكتروني، وبعد ذلك يتم تسجيل الطالب في الدراسة، لافتا أنه قد تزيد بقيمة لن تتجاوز الـ50 جنيها العام الجاري.

الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم

وبعد تحديد مصروفات طب المنيا تبدأ إجراءات الالتحاق بالكلية بتقديم الأوراق المطلوبة بعد ظهور تنسيق المرحلة الأولى، وتشمل شهادات الحصول على الثانوية العامة، وسداد مصاريف الكلية، وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد، وستحدد إدارة جامعة المنيا المواعيد المقررة للكشف الطبي في وقت لاحق، وعلى الطلاب الجدد الحصول على جرعات فيروس كورونا، ويمكن للطلاب دفع مصاريفهم عن طريق الفيزا أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني.

وتبدأ إجراءات الالتحاق بكلية الطب بجامعة المنيا في مطلع شهر سبتمبر، بعد انتهاء أعمال التنسيق، وترسل وزارة التعليم العالي قوائم الطلاب الذين حصلوا على مجموع يؤهلهم للالتحاق بالكلية، ويتم عقب ذلك تحديد موعد سداد المصاريف وإجراء الكشف الطبي، وتقديم الأوراق اللازمة للالتحاق بالكلية.