«تعليم ملوي» تطلق مبادرة إصلاح الأثاث المدرسي خلال الإجازة الصيفية

أطلقت الإدارة التعليمية في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، مبادرة إصلاح الأثاث المدرسي خلال الإجازة الصيفية، وذلك بالتنسيق مع توجيه المجال الصناعي.

مبادرة إصلاح الأثاث بالمدارس

وأعلن الدكتور بهاء حسن مدير إدارة مركز ملوي التعليمية في جنوب محافظة المنيا، انطلاق مبادرة إصلاح الأثاث بالمدارس، تحت إشراف توجيه المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة.

وأوضح «حسن»، أن تفعيل مبادرة إصلاح الأثاث المدرسي تهدف إلى صيانة وإصلاح جميع الأثاث المدرسي قبل بدء العام الدراسى، استعدادا لإستقبال الطلاب.

وقال مدير الإدارة التعليمية، إن المبادرة تأتي بإشراف توجيه المجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة بقيادة أشرف عبد العزيز الموجه الأول للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة.

وأضاف، أن المبادرة بدأت بإصلاح 13 مقعدا داخل مدرسة وحدة نواي بقيادة مدير المدرسة مصطفي خليفه، وإشراف شعبان محمد مدرس المجال الصناعي، والعامل تامر قاسم.

توثيق المبادرة وتصوير الأثاث

وعقدت الإدارة التعليمية في مركز ملوي الأسبوع الماضي، اجتماعا لوضع خطة تنفيذ مبادرة إصلاح الأثاث المدرسي، وتم خلاله التأكيد على توثيق المبادرة وتصوير الأثاث قبل وبعد الصيانة، والتأكيد على ضرورة حصر الرواكد ونقلها إلى المخازن وإخلاء المدارس تماما من أي رواكد، ضرورة إستخدام الموارد المتاحة في أعمال الصيانة، وكتابة أي ملاحظات داخل المدرسه في دفتر الزيارات، مع تشكيل لجنة لتكريم المدرسة المتميزة في إصلاح الأثاث والصيانه في نهاية الأجازة الصيفية.