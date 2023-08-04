المنيا تختتم البرنامج التدريبي «تأهيل مقيمي جائزة التميز الداخلي»

اختتمت محافظة المنيا، اليوم الجمعة، البرنامج التدريبي «تأهيل مقيمي جائزة التميز الداخلي»، للوحدات المحلية تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتنافسية بين الوحدات المحلية من أجل رفع معدلات رضا المواطن، ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي المنظمة من وزارة التخطيط.

جائزة التميز الداخلي بمحافظة المنيا

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، رئيس لجنة إدارة الجائزة الداخلية للمحافظة وبحضور كل من الدكتور عبد الحكيم رضوان استشاري التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، و المهندس عبد السلام عبد السميع استشاري التدريب والجودة وعدد من مقيمي جائزة التميز الداخلي بمحافظة المنيا، حيث استمرت فعاليات التدريب على مدار 3 أيام.

تطبيق نموذج التميز المؤسسي الحكومي

تناول البرنامج التدريبي المعايير التي يرتكز عليها نموذج التميز المؤسسي الحكومي متضمنًا 3 محاور رئيسية (محور تحقيق الرؤية -محور الابتكار - محور الممكنات)، بالإضافة إلى التعريف بأدوات التقييم ومراحله بدءً من (التقييم المكتبي -إعداد قائمة -المرشحين المختصرة -الزيارات الميدانية -المقابلات الشخصية) وصولاً إلى لجنة التحكيم التي تعتمد النتائج بهدف تحقيق مهمتها الرئيسية من خلال عمليتي التحسين والتطوير.