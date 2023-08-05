مشاريع حياة كريمة تحقق طفرة في قرى محافظة سوهاج.. تنمية وخدمات

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على إنشاء المشاريع الخدمية والتنموية في القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية، لتحقيق التنمية في تلك الأماكن والارتقاء بحياة المواطن البسيط، فتحصر المبادرة على أن تغطي مشاريعها القطاعات المختلفة.

مشاريع حياة كريمة في سوهاج

في القطاع الصحي، أنشأت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مركز طبي ونقطة إسعاف، وذلك في قرية بني حيمل بمحافظة سوهاج، كما اهتمت بإنشاء مجمع خدمي، وكذلك مجمع خدمات زراعية من أجل توفير الوقت والجهد على الأهالي الأكثر احتياجا في القرية، وكذلك عملت على مد شبكات مياه الشرب بإجمالي أطوال 1500 متر.

تطوير مدارس ومركز شباب

وفي قرية الحلافي، أنشأت مبادرة «حياة كريمة» عدد من المشاريع الخدمية المتنوعة، من ضمنها إنشاء وحدة طب الأسرة، وكذلك إحلال وتجديد كوبري ترعة الغابات، كما عملت على مد شبكات مياه بطول 65 متر، وتوصيل كابلات جهد منخفض ومتوسطة، فضلا عن العمل على تطوير مكتب البريد، وفي قطاع النور والكهرباء، تم تركيب أعمدة جهد منخفض ومتوسك، موصلات جهد منخفض ومتوسط.

وفي قريتي العوكلية والبورة، عملت حياة كريمة على تطوير وحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد سور مركز الشباب، إلى جانب إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع وحدة البورة، فضلا عن العمل على تطوير مكتب البريد في العوكيلة، والعمل على توسيع مدرسة البورة الإعدادية، وكذلك البورة الابتدائية.