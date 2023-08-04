الكشف على 1235 مواطنا بالمجان ضمن حياة كريمة في كفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الشباسية التابعة لمركز دسوق، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية الشباسية والقرى المجاورة بمركز دسوق، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت «محمود»، أنّ القافلة وقعت الكشف الطبي على 1235 مترددًا، وخضع 52 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ125 حالة، وأشعة لـ18 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 710 مواطنين.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشارت «محمود» إلى أنه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 8 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لعدد 8 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمةً الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بدسوق، وإدارة مستشفى دسوق العام، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.