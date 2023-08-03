أنشطة ثقافية في قرى حياة كريمة ولأبناء المناطق الحدودية و«البديلة للعشوائيات»

تشهد فعاليات وأنشطة مبادرة وزارة الثقافة «ثقافتنا فى إجازتنا» إقبالاً غير مسبوق بمختلف الأقاليم وخصوصاً فى المدن الساحلية، خاصة فى إطار تنوع هذه الأنشطة وتوسع نطاق عملها، سواء فيما يخص تنوع الأنشطة أو فى المناطق التى يجرى بها تنفيذ هذه الفعاليات، فالفعاليات والأنشطة هذا العام لن تقتصر على المناطق الساحلية فحسب، بل ستمتد لتشمل عدداً كبيراً من المدن الحدودية ومحافظات الصعيد، مع برنامج حافل لمدينة العريش.

«قصور الثقافة»: تستهدف الأطفال والشباب.. وإقبال غير مسبوق على الفعاليات.. وخطة لإنشاء مراكز متخصصة لتنمية ودعم المواهب فى كل محافظة

وضمت أنشطة المبادرة العديد من المحافظات والشواطئ وأماكن التجمعات بالأقاليم والفروع الثقافية، بمشاركة الفرق الفنية التابعة لكل إقليم، وتشمل الأنشطة المُقدمة فى مبادرة «حياة كريمة» و«أهل مصر» و«الإسكان البديل» و«القوافل الثقافية» للقرى والمناطق النائية والأكثر احتياجاً للخدمة الثقافية، وأنشطة المسرح المتنقل، بخلاف الأنشطة والفعاليات المُقدمة للرواد بالفروع الثقافية التابعة، كما يتضمن البرنامج تخريج دفعة مشروع «ابدأ حلمك» بمحافظة الوادى الجديد، إضافة إلى تنظيم الدورة 23 من «مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية» فى سبتمبر المقبل.

وقال عمرو البسيونى، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لـ«الوطن»، إن الفعاليات تستهدف الأطفال والشباب، كذلك المرأة، وخصصنا كثيراً من الفعاليات فى المناطق الساحلية، منها العريش وبورسعيد والإسكندرية ومطروح وبلطيم ودمياط الجديدة ورأس البر، ونقدم نشاطاً مكثفاً فى هذه المناطق كونها تشهد تجمعات للمواطنين، كذلك تمتد أنشطة المبادرة إلى المحافظات الحدودية، من أبرزها محافظتا شمال وجنوب سيناء، فى إطار جهود الدولة لتنمية سيناء.

أضاف: «الهيئة موجودة بكثافة هذا العام فى العريش، بخلاف المصايف المطلة على البحر الأحمر، حيث ننفذ برنامج «أهل مصر» فى شمال سيناء وجنوب سيناء، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، وهذا البرنامج يستهدف المناطق الحدودية بالأساس، ونركز على هاتين المحافظتين وهو برنامج مستمر، ونقدم فعاليتين من هذا البرنامج شهرياً، كما ننفذ مبادرة «ابدأ حلمك» للتدريب على فنون المسرح فى العريش حالياً». ولفت إلى أن الوزارة تقدم حالياً أنشطتها فى محافظة الوادى الجديد بمناسبة اختيار الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023، وقدمنا العديد من الفعاليات المتنوعة على مدار أسبوع فى «ليالى الفرافرة»، إلى جانب ورش تدريبة وفنية، وبتكليف من وزارة الثقافة تستمر فعاليات الوادى طوال العام الحالى، ويجرى حالياً التدريب بقوة على مشروع «ابدأ حلمك» بالوادى، استعداداً لتخريج دفعة جديدة باسم المحافظة فى سبتمبر المقبل.

المبادرة تقدم أنشطتها أيضاً فى قرى «حياة كريمة» على مستوى أنحاء الجمهورية ومن بينها 44 قرية بالمنيا ضمن برنامج «المواطنة» والذى نقدمه بتكليف من الدولة فى محافظة المنيا تحديداً لمواجهة الفكر المتسبب فى أحداث متطرفة فى المنيا فى السنوات السابقة، وهو برنامج مستمر طوال العام، يهدف إلى نبذ العنف ومجابهة التطرف.

ومن بين الأنشطة العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية إلى جانب التعاون مع قطاعات وزارة الثقافة، منها المشاركة فى معارض الكتب التى تنظمها وزارة الثقافة، منها معرض بورسعيد للكتاب وبعدها معرض رأس البر للكتاب، وشاركنا فى معرض بورسعيد بعروض فنية للفرق الصغيرة والكبيرة، ومن بينها فرقة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما تشارك الهيئة فى هذه المعارض بأحدث إصداراتها التى نقدمها بأسعار مخفضة للجمهور.

وذكر «البسيونى» أن الشئون الثقافية تنفذ خطة مدروسة تمهيداً لإنشاء مراكز متخصصة لتنمية ودعم المواهب فى كل محافظة، وخلال المبادرة الصيفية للوزارة يتم تصعيد المواهب المتميزة من الورش وستنضم إلى مراكز تنمية المواهب فى المحافظات الرئيسية، وهذه المحافظات تتابع وتنسق مع المحافظات والقرى المحيطة، على أن يتم تجميع المواهب فى المحافظات الرئيسية، لتكون هذه المواهب فيما بعد نواة للمراكز المتخصصة المقرر إنشاؤها فى كل محافظة فى الفترة المقبلة، فى إطار رعاية الفئات العمرية من الأطفال وبداية الشباب، مضيفاً: «نسعى باستمرار لتطوير العمل على أرض الواقع ولدينا إدارة لقياس الرأى الثقافى والأثر من خلال الملاحظات من أجل تحسين الخدمات التى نقدمها».