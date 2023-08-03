حداد وطني في لبنان غدا بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت

أعلن مجلس الوزراء اللبناني الحداد الوطني في لبنان، غدًا الجمعة، الموافق للرابع من شهر أغسطس في الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت البحري.

تعديل برامح الإعلام وتنكيس الأعلام

وأصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قرارًا بإغلاق الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم غد، في ذكرى انفجار ميناء بيروت، كما تنكس الأعلام على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنًا مع عائلات الضحايا والجرحى وعائلاتهم.

انفجار مرفأ بيروت

وأودى انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس عام 2020 بحياة أكثر من 200 شخص، وأصاب أكثر من 6 آلاف شخص وأدى لتشريد أكثر من 300 ألف مواطن.