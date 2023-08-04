وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور مستشفى 57357

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الثلاثاء الماضي، مستشفى 57357، ضمن أنشطة وفعاليات إحدى المبادرات، التي تعمل عليها منتديات التنسيقية.

نشأة مستشفى 57357

وقدم الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لـ مستشفى 57357، شرحا وافيا عن المستشفى منذ بداية نشأته وحتى الآن، متضمنا كافة المهام والخدمات التي يقدمه مستشفى سرطان الأطفال.

وخلال الزيارة، تفقد وفد التنسيقية، عددا من الأماكن داخل المستشفى للتعرف على دائرة العمل بداخله، كما عرضوا تفاصيل المبادرة التي يعملون عليها، موضحين الأهداف المرجو تحقيقها.

وفد التنسيقية

وضم وفد التنسيقية؛ كلا من النائبة غادة علي، والنائبة نشوى الشريف، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والمهندس إبراهيم رمضان، والدكتور محمد غنيم، والدكتور إيهاب نبيل، وماجد طلعت، ومحمد الدوي، وزوسر تيتو، وأحمد حسام، أعضاء التنسيقية.