جامعة طنطا: الدولة تحركت سريعا لتشغيل مستشفى 57357 في المدينة

كشف الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تفاصيل إعادة تشغيل مستشفى 57357 في المدينة، قائلا إن محافظات وسط الدلتا، البالغ تعداد سكانها 22 مليون نسمة، لم يكن هناك مستشفى لعلاج سرطان الأطفال تخدم سكان هذه المحافظات.

تشغيل وإدارة المستشفى

وأضاف «زكي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الدولة تحركت سريعا لإصدار قرار من قبل وزير التعليم العالي لكي تقوم جامعة طنطا في تشغيل وإدارة المستشفى بنفس الأطقم الطبية وبروتوكولات العلاج التي تقوم بها مستشفى 57357 بالفعل.

نمتلك 13 مستشفى بواقع 3 آلاف سرير

ولفت إلى أنه جرى عقد مجلس أعلى للمستشفيات، والتي تمتلك بنية تحتية كبيرة مثل جامعة طنطا وأكثر من 13 مستشفى بواقع 3 آلاف سرير تقريبا، باستقبال مرضى سرطان الأطفال بالدلتا بهذه المستشفيات إلى حين تنفيذ المستشفى.

وتابع: «لن تجدوا طوال الـ9 أشهر المقبلة مريض واحد لم يدخل مستشفى، وهذا إجراء سريع كان يجب أن نأخذه».