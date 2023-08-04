«إكسترا نيوز» تثمن إذاعة المتحدة لحفلات مهرجان العلمين على قنواتها المختلفة

استعرض تقرير على شاشة قناة «إكسترا نيوز» حول مهرجان العلمين الجديدة، أبرز جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إذاعة حفلات المهرجان على مجموعة من القنوات، سواء الحفلات التي ستقام أو التي تم إقامتها بالفعل.

سياسات هادفة لـ«المتحدة» للخدمات الإعلامية

ووفقا للتقرير، فإن إذاعة الشركة المتحدة للحفلات، يتماشى مع سياستها الهادفة إلى تقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها، مع التنويه إلى إعلانها عن تبرعها بصافي عوائد المهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة».

تبرع المتحدة بعوائد مهرجان العلمين

وتابعت «إكسترا نيوز»، بأن تبرع الشركة المتحدة لمبادرة حياة كريمة يأتي إيمانا منها بالدور الذي تلعبه المبادرة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأشار التقرير إلى الفعاليات الرياضية بالمهرجان، التي تشارك فيها فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، حيث شهد المهرجان إقامة سباق للتراي ثيلون، وبطولة دولية للبادل، بجانب العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى، كما شهد المهرجان إقامة معارض فنية وتراثية مختلفة.