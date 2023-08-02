طارق الجنايني: نشكر الشركة المتحدة.. اتحاد منتجي مصر يحافظ على صناعة الدراما

أشاد المنتج طارق الجنايني بإطلاق «اتحاد منتجي مصر» بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر، مؤكدَا أنها خطوة ممتازة يجب الثناء من خلالها على الشركة المتحدة التي تبحث وتواصل رحلة الحفاظ على الدراما المصرية.

الحفاظ على صناعة الدراما المصرية

أضاف طارق الجنايني في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن وجود اتحاد منتجي مصر، يحافظ على ما سبق في صناعة الدراما المصرية، وينظم الخطوات المقبلة لها.

تابع المنتج طارق الجنايني: «الاتحاد يضم شركات إنتاج محترمة جدا، ونحن نستمر في اجتماعاتنا للوصول إلى أفضل صيغة مناسبة لنا للأعمال المتحدة».

اتحاد منتجي مصر وسيلة للتصدي للأفكار غير المناسبة

وأكمل: «الاتحاد هو الطريقة الوحيدة لمنع انتشار أي أفكار غير مناسبة للأعمال المصرية، ويمكن أن نوفر مزايا كثيرة من خلال الدراما في الفترة المقبلة».

وانطلق الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر، وضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر وبلغ عددها 18 شركة على رأسها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كل أرجاء الوطن العربي.