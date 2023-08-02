ريمون مقار: الشركة المتحدة صاحبة الريادة في تأسيس اتحاد منتجي مصر

تحدث المنتج ريمون مقار، عن تدشين الشركة المتحدة «اتحاد منتجي مصر»، الذي يضم 18 شركة إنتاج، في مداخلة لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا».

ريمون مقار: اتحاد منتجي مصر خطوة تأخرت

وقال ريمون مقار: «ما حدث خطوة تأخرت، ويجب التنسيق بين كل الكيانات الكبرى المسؤولة عن إنتاج محتوى يشاهده الملايين، والريادة في تلك الخطوة للشركة المتحدة التي دعت كل شركات الإنتاج».

هدف اتحاد منتجي مصر

وأضاف: «الهدف الأساسي من الاتحاد هو تطوير المحتوى، وألا يكون هناك تضارب في الأفكار والمحتوى الذي يقدم، ونتحدث عن مواضيع بعينها تجعل الدراما المصرية بشكل أفضل، لأن الدراما تصنع سياحة وحضارة، وعندما نعرف شعبا نشاهد الدراما الخاصة به، وفكرة اتفاق شركات الإنتاج على شكل المحتوى شيء يضيف للصناعة المصرية».