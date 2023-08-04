ضبط المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

أنهى شاب حياة شقيقه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر نشوب مشاجرة بينهما، حيث سدد أحدهما للآخر عدة طعنات متفرقة بالجسد فأرداه قتيلًا في الحال داخل منزلهما بقرية تلات بمركز شرطة الفيوم.

وهرعت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور لنقل الجثة للمشرحة وضبط الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

بلاغ بمقتل شاب

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة أبشواي، بمقتل شاب يدعى «مصطفى.ر»، في العقد الثاني من العمر، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبين أنّ الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه للطعن على يد شقيقه بسبب نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث استل أحدهما على إثرها سكينًا، وسدد للآخر عدة طعنات فأرداه قتيلًا في الحال، داخل منزلهما بقرية تلات.

وجرى استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

ضبط قاتل شقيقه

وتمكنت قوات الأمن، من ضبط الجاني المتهم بقتل شقيقه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفن عقب انتهاء التشريح.